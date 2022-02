Guerra Ucraina, Curcio a Sky TG24: “Italia partecipa ad aiuti internazionali”. VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Italia è pronta a fare la sua parte negli aiuti internazionali per l’Ucraina, colpita duramente dall’attacco della Russia (Guerra IN Ucraina: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO). Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto su Sky TG24, ha spiegato: “Siamo strettamente connessi con il meccanismo Ue di protezione civile. In questa situazione si sta configurando in maniera allargata. Le riunioni sono insieme al Ministero della Salute, quello degli Affari esteri e ai Ministeri degli Interni degli Stati membri”. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’è pronta a fare la sua parte negliper l’, colpita duramente dall’attacco della Russia (IN: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - TUTTI I). Fabrizio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto su Sky, ha spiegato: “Siamo strettamente connessi con il meccanismo Ue di protezione civile. In questa situazione si sta configurando in maniera allargata. Le riunioni sono insieme al Ministero della Salute, quello degli Affari esteri e ai Ministeri degli Interni degli Stati membri”.

