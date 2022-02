Guerra Russia Ucraina: partono i negoziati. Cosa ci si aspetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra Russia Ucraina: a 5 giorni dall’inizio del conflitto, delegazioni diplomatiche dei due paesi si incontrano al confine con la BieloRussia. Cosa ci si può aspettare dai colloqui? Le rispettive posizioni restano lontanissime e la violenza dei combattimenti sembra tutt’altro che in calo. Sondaggi Tp: il 55% degli italiani condanna l’attacco russo all’Ucraina Guerra Russia Ucraina: partono i negoziati Guerra Russia Ucraina: a meno di una settimana dall’inizio del conflitto, delegazioni diplomatiche dei due paesi si incontrano al confine con la BieloRussia nei pressi della città di Gomel, area del ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 febbraio 2022): a 5 giorni dall’inizio del conflitto, delegazioni diplomatiche dei due paesi si incontrano al confine con la Bieloci si puòre dai colloqui? Le rispettive posizioni restano lontanissime e la violenza dei combattimenti sembra tutt’altro che in calo. Sondaggi Tp: il 55% degli italiani condanna l’attacco russo all’: a meno di una settimana dall’inizio del conflitto, delegazioni diplomatiche dei due paesi si incontrano al confine con la Bielonei pressi della città di Gomel, area del ...

