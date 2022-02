Guerra Russia-Ucraina, la folla grida contro l’esercito di Mosca nella città di Berdianisk: “Andate a casa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da due giorni la città meridionale di Berdyansk, vicino a Mariupol, si trova sotto assedio dalle milizie russe. I militari di Mosca, posizionati a presidio del municipio della città, sono stati contestati da una folla di cittadini ucraini, che hanno urlato in coro: “Andate a casa” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da due giorni lameridionale di Berdyansk, vicino a Mariupol, si trova sotto assedio dalle milizie russe. I militari di, posizionati a presidio del municipio della, sono stati contestati da unadi cittadini ucraini, che hanno urlato in coro: “” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

