Guerra in Ucraina, base Nato di Napoli ancora non coinvolta: livello di allerta “alfa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La base Nato di Napoli non è ancora coinvolta nella crisi Ucraina. Nella struttura trasferitasi da qualche anno a Lago Patria, nell’hinterland del capoluogo campano, il livello di allerta resta quello ‘base’, alfa, come recita il cartello nel check point esterno alla struttura. Il livello massimo, Charlie, venne dichiarato dal comando interforze all’indomani dell’attacco alle Torri gemelle, e anche le vicende della Libia non lo videro innalzarsi al disopra del Bravo plus, quello intermedio. Tuttavia, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, c’e’ attesa. Questa base, infatti, durante la crisi del Kosovo fu in prima linea nella gestione degli interventi militari dell’Alleanza Atlantica e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladinon ènella crisi. Nella struttura trasferitasi da qualche anno a Lago Patria, nell’hinterland del capoluogo campano, ildiresta quello ‘’,, come recita il cartello nel check point esterno alla struttura. Ilmassimo, Charlie, venne dichiarato dal comando interforze all’indomani dell’attacco alle Torri gemelle, e anche le vicende della Libia non lo videro innalzarsi al disopra del Bravo plus, quello intermedio. Tuttavia, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, c’e’ attesa. Questa, infatti, durante la crisi del Kosovo fu in prima linea nella gestione degli interventi militari dell’Alleanza Atlantica e ...

