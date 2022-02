Emanuele Filiberto di Savoia lancia la raccolta fondi per l’Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di far sentire la propria voce per lanciare un appello di pace. Mentre il conflitto è ancora in atto, l’erede di Casa Savoia si schiera dalla parte del popolo ucraino, condannando le azioni di Putin. Un lunghissimo post che riprende anche le parole del Santo Padre, invitando i politici coinvolti ad operare per la fine del conflitto. Il suo post è un invito alla preghiera per la Pace, ma anche l’occasione per lanciare un’iniziativa concerta. Al termine del lungo messaggio, infatti, il principe ha reso chiara la sua idea. “Mio padre ed io – ha scritto – abbiamo dato precise disposizioni perché gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia si mobilitino immediatamente con una raccolta di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche il principediha deciso di far sentire la propria voce perre un appello di pace. Mentre il conflitto è ancora in atto, l’erede di Casasi schiera dalla parte del popolo ucraino, condannando le azioni di Putin. Un lunghissimo post che riprende anche le parole del Santo Padre, invitando i politici coinvolti ad operare per la fine del conflitto. Il suo post è un invito alla preghiera per la Pace, ma anche l’occasione perre un’iniziativa concerta. Al termine del lungo messaggio, infatti, il principe ha reso chiara la sua idea. “Mio padre ed io – ha scritto – abbiamo dato precise disposizioni perché gli Ordini Dinastici della Real Casa disi mobilitino immediatamente con unadi ...

