Dayane Mello | il compleanno con gli ex gieffini Assente Rosalinda Cannavò | «Guardo avanti»

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ha compiuto 33 anni e ha festeggiato con amici ed ex. Non tutti però. Come prevedibile, all'appello mancava, con cui la brasiliana ha...

Advertising

campisi_eugenia : @gucoments @daymelloreal Potevi limitarti a fare gli auguri, avresti fatto più bella figura fidati! E comunque sempre con Dayane Mello ? - zazoomblog : Grande Fratello Vip Dayane Mello esclude Rosalinda Cannavò dal compleanno: la durissima reazione dell’attrice -… - Alessia80013238 : RT @Carmencreang: @Britney01961304 Sicuramente avranno informato anche ai tempi che hanno litigato, ecc … Non vedo il senso di scrivere ade… - Carmencreang : @Britney01961304 Sicuramente avranno informato anche ai tempi che hanno litigato, ecc … Non vedo il senso di scrive… - PasqualeMarro : #AduaDelVesco bordata a #DayaneMello: “Una lezione da…” -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Il rapporto trae Rosalinda Cannavò sembra essersi perso per sempre tra un mare di polemiche. La modella ha festeggiato il suo compleanno, invitando molti volti che l'hanno accompagnata nella sua ...Rosalinda Cannavò si è sfogata contro, che non l'ha invitata alla sua festa di compleanno.ha festeggiato il suo 33esimo compleanno in un ristorante sul lago di Como e con lei erano presenti anche alcuni vip che ...Dayane Mello, alla festa di compleanno non invitata Rosalinda Cannavò: lei 'replica' sui social Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono più amiche, lo ...Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essersi perso per sempre tra un mare di polemiche. La modella ha festeggiato il suo compleanno, invitando molti volti che l’hanno accompagnata n ...