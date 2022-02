Così le armi europee entreranno in Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sempre più Paesi hanno stabilito l’invio di mezzi, materiali e sistemi d’arma a sostegno dell’Ucraina. La stessa Unione europea, in una decisione definita “spartiacque” dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha previsto l’invio di armi per aiutare Kiev a difendersi dall’aggressione russa. Ma adesso si pone il problema di come far arrivare i rifornimenti in Ucraina, tra le complessità tecnico-logistiche e ripercussioni politiche e diplomatiche. Gli ostacoli da superare Sicuramente la prima difficoltà da superare è che il rifornimento all’Ucraina potrà avvenire esclusivamente via terra. Con il Mar Nero impraticabile per la massiccia presenza della flotta russa e con la battaglia che infuria sui cieli ucraini, i confini terrestri tra Kiev e i Paesi europei è l’unica via d’accesso al Paese. Altra ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sempre più Paesi hanno stabilito l’invio di mezzi, materiali e sistemi d’arma a sostegno dell’. La stessa Unione europea, in una decisione definita “spartiacque” dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha previsto l’invio diper aiutare Kiev a difendersi dall’aggressione russa. Ma adesso si pone il problema di come far arrivare i rifornimenti in, tra le complessità tecnico-logistiche e ripercussioni politiche e diplomatiche. Gli ostacoli da superare Sicuramente la prima difficoltà da superare è che il rifornimento all’potrà avvenire esclusivamente via terra. Con il Mar Nero impraticabile per la massiccia presenza della flotta russa e con la battaglia che infuria sui cieli ucraini, i confini terrestri tra Kiev e i Paesi europei è l’unica via d’accesso al Paese. Altra ...

Advertising

Corriere : Missili, mitragliatrici e munizioni alle autorità di Kiev. Così l’Italia aiuterà gli ucraini: oggi il decreto - j_eaa_n : @RaiNews Io francamente non so quanto sarà frutuoso inviare così tante armi all'Ucraina - Daniela192601 : RT @LVDA_Acid: “La distribuzione di armi alla popolazione impreparata, così come tutti i tipi di 'bottiglie molotov' per usarle contro i pr… - marckons : RT @AntonioSocci1: Dunque anche Fratelli d'Italia approva l'idea che l'Italia spedisca armi. Così alimentiamo la guerra in Ucraina. Io tras… - shironekoit : RT @AntonioSocci1: Dunque anche Fratelli d'Italia approva l'idea che l'Italia spedisca armi. Così alimentiamo la guerra in Ucraina. Io tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Così armi Il telefono rosso di emergenza? Washington chiama, Mosca tace ... con un reale rischio che i due Paesi passassero alle armi nucleari, si decise di installare il ... minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili: così l'Italia aiuta l'Ucraina Le (prime) ...

Terminati i negoziati tra Russia Ucraina, le delegazioni si rivedranno presto. Secondo Mosca 'ci sono alcuni punti in comune' Finlandia fornirà armi all'Ucraina Anche dalla Finlandia, Paese confinante con la Russia, verranno fornite delle armi all'Ucraina per difendersi dall'aggressione. Si rafforzano così le misure ...

Ucraina, il “patto delle Olimpiadi”: così Xi copre le spalle a Putin La Stampa ... con un reale rischio che i due Paesi passassero allenucleari, si decise di installare il ... minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili:l'Italia aiuta l'Ucraina Le (prime) ...Finlandia forniràall'Ucraina Anche dalla Finlandia, Paese confinante con la Russia, verranno fornite delleall'Ucraina per difendersi dall'aggressione. Si rafforzanole misure ...