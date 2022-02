Corti (WINDTRE) “Necessari interventi sistema per sostegno investimenti” (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’impatto potenziale del dispiegamento del 5G può generare un valore aggiunto sull’economia italiana di 25 miliardi di euro in 10 anni, una stima che evidenzia una volta di più la necessità di supportare e incoraggiare gli investimenti delle telco”. Lo ha dichiarato oggi Gianluca Corti, amministratore delegato designato di WINDTRE, alla presentazione dello studio realizzato con The European House-Ambrosetti “Il valore delle Telco per il sistema Paese”. “Il Governo sta facendo la sua parte, ha aggiunto il manager, con 6 miliardi e mezzo di fondi previsti per le infrastrutture, ma le telco italiane devono ancora fronteggiare burocrazia e regole stringenti che rendono difficoltosi gli investimenti, a partire dai limiti elettromagnetici sensibilmente più bassi rispetto al resto ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’impatto potenziale del dispiegamento del 5G può generare un valore aggiunto sull’economia italiana di 25 miliardi di euro in 10 anni, una stima che evidenzia una volta di più la necessità di supportare e incoraggiare glidelle telco”. Lo ha dichiarato oggi Gianluca, amministratore delegato designato di, alla presentazione dello studio realizzato con The European House-Ambrosetti “Il valore delle Telco per ilPaese”. “Il Governo sta facendo la sua parte, ha aggiunto il manager, con 6 miliardi e mezzo di fondi previsti per le infrastrutture, ma le telco italiane devono ancora fronteggiare burocrazia e regole stringenti che rendono difficoltosi gli, a partire dai limiti elettromagnetici sensibilmente più bassi rispetto al resto ...

