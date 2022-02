Classifica Serie B, il Lecce affianca la Cremonese in vetta al campionato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Cinque squadre in tre punti. Dal primo al quinto posto, tutte le formazioni potrebbero assaltare il primato della Classifica di Serie B dopo gli ultimi risultati scaturiti dal weekend. Lecce e Cremonese continuano la marcia verso la testa della graduatoria: i salentini hanno sconfitto il Monza mentre i grigiorossi hanno battuto la Ternana. Vittorie fondamentale perché colte in trasferta. Rallenta il Brescia, frenato 1-1 dal Como, mentre il Benevento vince a Perugia e si rilancia. Crollano Pisa, Monza e Frosinone sotto ai colpi di Reggina, Lecce e Cittadella. Si rilancia in zona playoff l’Ascoli battendo il Crotone. Situazione disperata per Pordenone e per gli squali calabresi, torna a sperare il Vicenza. La situazione attuale nella Classifica di Serie B Ecco la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Cinque squadre in tre punti. Dal primo al quinto posto, tutte le formazioni potrebbero assaltare il primato delladiB dopo gli ultimi risultati scaturiti dal weekend.continuano la marcia verso la testa della graduatoria: i salentini hanno sconfitto il Monza mentre i grigiorossi hanno battuto la Ternana. Vittorie fondamentale perché colte in trasferta. Rallenta il Brescia, frenato 1-1 dal Como, mentre il Benevento vince a Perugia e si rilancia. Crollano Pisa, Monza e Frosinone sotto ai colpi di Reggina,e Cittadella. Si rilancia in zona playoff l’Ascoli battendo il Crotone. Situazione disperata per Pordenone e per gli squali calabresi, torna a sperare il Vicenza. La situazione attuale nelladiB Ecco la ...

Advertising

FIGCfemminile : SERIE ??? | Novità in classifica! ?????? ???? #SerieAFemminile @TIM_vision - JasnaC5 : La Jasna torna a muovere la classifica ???? #AvantiJasna - PISAinVIDEO : Serie D girone E, risultati e classifica 22^ giornata: torna in testa il San Donato Tavarnelle - discodance17 : RT @NonSoloJuve: Ragazzi, voi pensate che Vlahovic sia il capocannoniere della Serie A, eh? Dite la verità! E invece no! È Immobile! Perc… - Alessan01688195 : RT @NonSoloJuve: Ragazzi, voi pensate che Vlahovic sia il capocannoniere della Serie A, eh? Dite la verità! E invece no! È Immobile! Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie Petrarca Rugby: SERIE A: PETRARCA v TARVISIUM 40 - 27 ... Capone (Pescara), Garro (Treviso) cartellino giallo: 70' Marcadella (Petrarca), 75′ Sottoriva (Petrarca) Punti in classifica: Petrarca 5, Tarvisium 1 L'articolo SERIE A: PETRARCA v TARVISIUM ...

Modena, stasera al Braglia arriva il Pescara Il Pescara ha giocato al Braglia solamente 15 volte, tutte in serie B; i precedenti sono favorevoli ... Ovviamente la gara di stasera assume un altissimo valore dal punto di vista della classifica; i ...

Serie A, chi ha fatto più punti contro le big? La classifica Sky Sport Serie A, Lazio-Napoli 1-2: Spalletti centra l’aggancio al Milan in vetta Il Napoli batte 2-1 la Lazio all’Olimpico e approfitta dei passi falsi di Milan e Inter per agganciare i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei soffrono per oltre un’ora, ma passa ...

Calcio a 5, l’Aretusa ’94 vince anche in coppa: battuto il Libera Futsal Nel match, anticipato a mercoledì scorso, si sono affrontate le capoliste dei rispettivi campionati provinciali di serie D e infatti la partita non ha deluso le aspettative offrendo spunti di gioco co ...

... Capone (Pescara), Garro (Treviso) cartellino giallo: 70' Marcadella (Petrarca), 75′ Sottoriva (Petrarca) Punti in: Petrarca 5, Tarvisium 1 L'articoloA: PETRARCA v TARVISIUM ...Il Pescara ha giocato al Braglia solamente 15 volte, tutte inB; i precedenti sono favorevoli ... Ovviamente la gara di stasera assume un altissimo valore dal punto di vista della; i ...Il Napoli batte 2-1 la Lazio all’Olimpico e approfitta dei passi falsi di Milan e Inter per agganciare i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei soffrono per oltre un’ora, ma passa ...Nel match, anticipato a mercoledì scorso, si sono affrontate le capoliste dei rispettivi campionati provinciali di serie D e infatti la partita non ha deluso le aspettative offrendo spunti di gioco co ...