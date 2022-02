Classifica Atp | Berrettini ora al 7° posto e Sinner 11°

Leggi su federtennis

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Un passo indietro per i primi due azzurri, conferme per Sonego (21°) e Fognini (38°). Musetti recupera una posizione (57°), ne perde cinque Cecchinato (95°) e due Mager (n.104). Risalgono un gradino Travaglia (111) e Seppi (123). Best ranking per Cobolli, Moroni, Zeppieri e Nardi