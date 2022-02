Bombardamenti a Mariupol | bimba muore in ospedale e il medico grida al giornalista | ' Mostra le mie lacrime e questi occhi a Putin'

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dramma dei bambini. Innocenti. Colpiti senza un motivo. Morti sull'altare di interessi di cui loro sconoscevano l'esistenza. Il rosso di quel sangue non si cancellerà mai. E il dramma dei bambini è ...

Una bambina di 6 anni gravemente ferita arriva domenica in un ospedale di, in Ucraina . ...supermercato alla periferia della città portuale sud - orientale quando sono iniziati i......ancoraa Kiew e Kharkiv dove le sirene hanno di nuovo svegliato gli abitanti asserragliati nei rifugi. Si è combattuto tutta la notte intorno alla città portuale ucraina di: lo ...La piccola si trovava in un supermercato alla periferia di Mariupol quando sono iniziati i primi bombardamenti russi che l’hanno uccisa ...Polina aveva solo 10 anni e l'anno prossimo avrebbe cominciato la prima media. Forse si sentiva già grande, tanto da aver ottenuto dai genitori il permesso di tingersi due ciocche di ...