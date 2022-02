Attenzione alle false promesse di risparmio sulle bollette di luce e gas (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Sempre più spesso riceviamo segnalazioni di utenti che ricevono quotidianamente telefonate da parte di gestori luce e gas che prospettano forti sconti relativi alla componente materia prima, oppure che invitano l’utente, ancora attivo sul mercato tutelato, ad effettuare una scelta immediata di passaggio sul mercato libero per evitare distacchi di fornitura o aumenti dei prezzi indesiderati”: Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo, segnala così l’aumento di persone che si rivolgono ai loro sportelli per chiedere aiuto dopo aver ricevuto simili offerte. “Come Federconsumatori consigliamo sempre di diffidare da queste tipologie di telefonate, perché non sempre chi si prospetta come nostro fornitore lo sia effettivamente, trattandosi invece di un fornitore concorrente che usa metodi poco trasparenti per convincere l’ignaro utente a cambiare gestore, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Sempre più spesso riceviamo segnalazioni di utenti che ricevono quotidianamente telefonate da parte di gestorie gas che prospettano forti sconti relativi alla componente materia prima, oppure che invitano l’utente, ancora attivo sul mercato tutelato, ad effettuare una scelta immediata di passaggio sul mercato libero per evitare distacchi di fornitura o aumenti dei prezzi indesiderati”: Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo, segnala così l’aumento di persone che si rivolgono ai loro sportelli per chiedere aiuto dopo aver ricevuto simili offerte. “Come Federconsumatori consigliamo sempre di diffidare da queste tipologie di telefonate, perché non sempre chi si prospetta come nostro fornitore lo sia effettivamente, trattandosi invece di un fornitore concorrente che usa metodi poco trasparenti per convincere l’ignaro utente a cambiare gestore, ...

