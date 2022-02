Zelensky: «Pronti a colloqui di pace, ma non in Bielorussia» (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 8.53 - Si cerca ancora il dialogo tar Russia ed Ucraina Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha fatto sapere che l'Ucraina è pronta a tenere colloqui con la Russia, "ma non in Bielorussia". Citato da Ria Novosti, Zelenky avrebbe indicato come possibili luoghi per i negoziati Varsavia, Budapest o Istanbul. Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 8.53 - Si cerca ancora il dialogo tar Russia ed Ucraina Il presidente ucraino Volodomyrha fatto sapere che l'Ucraina è pronta a tenerecon la Russia, "ma non in". Citato da Ria Novosti, Zelenky avrebbe indicato come possibili luoghi per i negoziati Varsavia, Budapest o Istanbul.

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad aiutare il presidente dell'Ucraina Zelensky a lasciare K… - Agenzia_Ansa : Gli Usa sono pronti ad aiutare il presidente ucraino Zelensky a lasciare Kiev, ma per ora lui ha rifiutato #ANSA - MediasetTgcom24 : Media Usa: 'Gli Stati Uniti pronti ad aiutare Zelensky a lasciare Kiev' #volodymyrzelensky #russe #statiuniti… - libellula58 : RT @C_Romaniello: #RussiaUcrainaconflict : #Cremlino , pronti a negoziati in #Bielorussia . #Zelensky : negoziati ovunque ma non in Bielor… - Esausta1 : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: 'Pronti a colloqui, ma non in Bielorussia' #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky #guerra… -