"Voglio baciarti". GF Vip, Jessica Selassié senza freni con Barù. La reazione di lui però è glaciale (Di domenica 27 febbraio 2022) Sembrava quasi fatta tra Jessica Selassié e Barù, all'interno della casa del GF Vip. E infatti, come ci siamo cascati (quasi) tutti noi, ci si è fiondata a capofitto anche la giovane princess. La sorella di Lulù allora si è lanciata con Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona. È successo nel corso della notte tra il 26 e il 27 febbraio, durante la festa a tema Carnevale. Durante il party, Jessica è arrivata a dire a Barù di provare il forte desiderio di baciarlo. Erano giorni che i due si scambiano affettuosi abbracci, tanti discorsi e risate. E la ragazza ha fatto capire all'enologo che era il momento di decidere. Ma non è andata come si il pubblico (e la ragazza) speravano. Il nipote di Della Gherardesca le ha rifilato un clamoroso due di picche. Il giovane ha spiegato che per lui "Jess" è solo ...

eleonoraferro11 : RT @babyhermaan: comunque lui non ha detto:”non voglio baciarti”, ha detto:”qui no” mi taccio #jeru - zazoomblog : “Voglio baciarti”. GF Vip Jessica Selassié senza freni con Barù. La reazione di lui però è glaciale - #“Voglio… - giorgia02698682 : RT @sxjeru: 'Non voglio baciarti così' 'ci sono 5 telecamere puntate' 'gli altri insistono troppo' 'Sei bella quando ridi' Ad un'amica ch… - Caterin51892334 : @loujsstattoo Prima delle scene sul divano e della roba del “voglio baciarti” a lulu ( che infatti dopo è partita a parlare con lui) ?? - eleonoraferro11 : RT @itsteaatime: Jess: questo non si muove Barù: come non si muove? Non voglio baciarmi qui AH, NON VUOI BACIARTI QUI? ALLORA VEDI #jeru -