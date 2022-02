VIDEO Ucraina | Fonseca | “Ora siamo in Romania Noi salvi ma l’incubo non è finito”

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - matteograndi : ++Anonymous ha hackerato i canali della tv russa, che ora sta mostrando cosa sta accadendo davvero in Ucraina++ - Dagherrotipo1 : RT @PolScorr: Impressionante esplosione, pare arrivi da Cherkasy, #Ucraina centrale Non ne avevo ancora viste così, ma che armi sta usando… - sue_sue212 : RT @claudiomontar: Se questo video è vero forse racconta una guerra 'familiare' Qualcosa che riguarda l'odio cresciuto, in varie generaz.,… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ucraina

Sky Tg24

Se nei giorni scorsi il flusso era unicamente nella direzione d'uscita dall', ora il ... ha annunciato al mondo dopo aver ordinato al governo di diffondere untutorial su come preparare ...Continuano i combattimenti a Kiev e in tutta l', mentre il presidente russo Putin definisce "illegittime" le sanzioni occidentali e ordina l'...venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in...Oltre 25mila persone rientrano per difendere Kiev. Da Oleksandr, writer che ha imbracciato il fucile, a Max, cuoco che cerca la moglie ...Joe Bastianich è al confine tra Polonia e Ucraina per documentare la situazione a le Iene. In un video pubblicato su Instagram, l'inviato racconta come è la ...