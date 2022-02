Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2022 ore 08:30 (Di domenica 27 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; ATTIVA L’ALLERTA METEO REGIONALE PER VENTI FORTI E PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI MONTUOSI. DA QUESTA NOTTE IL VALICO DI FORCA D’ACERO È CHIUSO PER LA PRESENZA DELLA NEVE. A LAVORO LE SQUADRE DI ASTRAL PER IL RIPRISTINO DELLA Viabilità INVITIAMO PERTANTO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PASSIAMO AL TRAFFICO RISOLTI GLI INCIDENTI IN A1 FIRENZE-Roma TRA GIUDIONIA E IL NODO CON L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE NAPOLI E SULLA Roma TERAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E L’INIZIO DELLA COMPLANARE IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO ANULARE COSI’ COME SULLE CONSOLARI LA CIRCOLazioNE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 8.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ATTIVA L’ALLERTA METEO REGIONALE PER VENTI FORTI E PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI MONTUOSI. DA QUESTA NOTTE IL VALICO DI FORCA D’ACERO È CHIUSO PER LA PRESENZA DELLA NEVE. A LAVORO LE SQUADRE DI ASTRAL PER IL RIPRISTINO DELLAINVITIAMO PERTANTO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PASSIAMO AL TRAFFICO RISOLTI GLI INCIDENTI IN A1 FIRENZE-TRA GIUDIONIA E IL NODO CON L’A24TERAMO IN DIREZIONE NAPOLI E SULLATERAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E L’INIZIO DELLA COMPLANARE IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO ANULARE COSI’ COME SULLE CONSOLARI LA CIRCONE ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Nomentana tra Via Ettore Romagnoli e la Tangenziale Est - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Tuscolana tra Via di Tor Vergata e Arco di Travertino - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sul lungotevere tra Ponte Umberto I e Ponte Giacomo Matteotti - rotaruchristina : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Angelico, via Latina, via di Grotta Perfetta - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-02-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Torinesi tartassati: sono piemontesi (o liguri) le autostrade più cari d'Italia Si scende sulla A24 Roma - Teramo per la sesta posizione: 167 chilometri per 17,50 euro. Settimo posto per il Piemonte. La A4 Torino - Trieste costa 47,30 euro che servono a percorrere i 528 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 02 - 2022 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Si scende sulla A24- Teramo per la sesta posizione: 167 chilometri per 17,50 euro. Settimo posto per il Piemonte. La A4 Torino - Trieste costa 47,30 euro che servono a percorrere i 528 ...DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE ...