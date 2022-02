Ucraina, Zelensky: "Attacchi brutali su ospedali e civili. Cittadini del mondo combattete con noi" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha c hiesto oggi ai Cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro la Russia : è quanto emerge da una dichiarazione del governo pubblicata... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente dell’Volodymyr Zelenskiy ha c hiesto oggi aistranieri di tutto ildi unirsi alla guerra contro la Russia : è quanto emerge da una dichiarazione del governo pubblicata...

martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - codeghino10 : RT @codeghino10: Zelensky, il comico che si è rivelato un vero presidente: «Putin ha ordinato di ucciderlo» - TriscarMariella : Zelensky chiede a Putin di trattare e smaschera l'Europa: 'Come vi difendete se siete così lenti nell'aiutare l'Ucr… -