Ucraina: Stato maggiore Kiev, perdite russe oltre quota 3 mila (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Il bilancio attuale delle perdite russe - da verificare - è di oltre 3 mila soldati morti e oltre 200 fatti prigionieri, 16 velivoli e 18 elicotteri abbattuti.Lo riporta sui social il comando delle forze armate ucraine nel fare il punto mattutino della situazione sul campo. Il comando militare ucraino riferisce di una "bassa condizione morale e psicologica" di molti militari russi - "la maggior parte dei quali sono giovani" - e riporta casi di resa e rifiuto di andare in combattimento. "La tattica principale degli occupanti rimane la cattura di piccole città, villaggi e autostrade di collegamento" si spiega, affermando che "i tentativi di prendere il controllo delle grandi città non hanno avuto successo". Mentre "lo scopo principale dell'avversario", ovvero conquistare ...

