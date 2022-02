Ucraina, Calenda a Salvini: 'Se non riesce a staccarsi da Putin vada all'opposizione' (Di domenica 27 febbraio 2022) Salvini resta uno zerbino di Putin. Mentre capitan Nutella è sempre veloca a sparlare di tutto e di tutti in questi giorni non ha trovato il coraggio (forse perché non può) di rompere con Putin. E ... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022)resta uno zerbino di. Mentre capitan Nutella è sempre veloca a sparlare di tutto e di tutti in questi giorni non ha trovato il coraggio (forse perché non può) di rompere con. E ...

ilriformista : Guerra #Ucraina: 'Merkel portavoce Ue-Nato'. La “pax Mattarelliana” ha riavvicinato Renzi e Letta. Su #Calenda: 'Di… - HuffPostItalia : Salvini: 'No alle armi letali all'Ucraina'. Calenda: 'Inviamo delle fionde?' - max_pell : RT @HuffPostItalia: Salvini: 'No alle armi letali all'Ucraina'. Calenda: 'Inviamo delle fionde?' - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Salvini: 'No alle armi letali all'Ucraina'. Calenda: 'Inviamo delle fionde?' - ZenatiDavide : Calenda a Salvini: No armi letali a Ucraina per difendersi? Che mandiamo, felpe?: “‘No alle armi letali’. Cosa dobb… -