Traffico Roma del 27-02-2022 ore 10 | 30

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione nel rione Prati attenzione a un incidente in Viale Giulio Cesare possibili rallentamenti all’altezza di via Marcantonio Colonna riaperta la rampa di missione alla tangenziale via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in precedenza a chiusa per il ribaltamento di un veicolo portiamoci a Ostia Dove la polizia locale segnala un incidente lungo la via Litoranea all’altezza di Piazzale Amerigo Vespucci tante le manifestazioni in città quest’oggi tra queste un evento culturale a Centocelle in via dei Castani che sarà chiusa tra via dei Glicini a Piazza San Felice da Cantalice fino alle 22 in programma anche due feste di carnevale in viale Europa la prima con chiusura tra Viale Pasteur viale Umberto Tupini per l’intera giornata la seconda a Casal Bertone dove dalle 16 è prevista una sfilata in maschera con partenza da Piazza ...