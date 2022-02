Torino, contro il Cagliari arriva un record negativo (Di domenica 27 febbraio 2022) contro il Cagliari per il Torino è arrivato un rercord: per la prima volta in questa stagione, infatti, la squadra di Ivan Juric è... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022)ilper ilto un rercord: per la prima volta in questa stagione, infatti, la squadra di Ivan Juric è...

Advertising

enpaonlus : Lancia il cane giù per le scale, arrestato ubriaco a Torino - ig_piemonte : presenta . CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA . ??#MoleAntonelliana AUTORE | @almaboulevard L O C A L M A N A G E R |… - andremac83 : @MTibete @IMBili_ Dici questo perché non hai visto la prestazione di Dalbert oggi contro il Torino. - alexcheche11 : Ma se è stato annullato il gol del Liverpool, perché non è stato annullato il gol del Torino contro la Juve? - Ansa_Piemonte : Ucraina: console Piemonte 'sono ore drammatiche, aiutateci'. Nuova manifestazione contro la guerra a Torino #ANSA -