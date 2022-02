Shevchenko in piazza a Londra per l'Ucraina: l'appello sui social (Di domenica 27 febbraio 2022) Da Berlino a New York passando per Londra , Roma e Istanbul . Il mondo è sceso in piazza per manifestare contro la guerra in Ucraina e a sostegno della pace. Tra i dimostranti anche Andriy ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022) Da Berlino a New York passando per, Roma e Istanbul . Il mondo è sceso inper manifestare contro la guerra ine a sostegno della pace. Tra i dimostranti anche Andriy ...

Advertising

fanpage : Anche #Shevchenko, uno dei calciatori più forti di sempre e gloria del nostro campionato, scende in piazza per la s… - sportmediaset : #Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'#Ucraina. #SportMediaset - DiMarzio : Andriy #Shevchenko scende in piazza con la famiglia per manifestare contro la guerra - CorSport : #Shevchenko in piazza a Londra per l'#Ucraina: l'appello sui social ?? - giomarisa28 : RT @fanpage: Anche #Shevchenko, uno dei calciatori più forti di sempre e gloria del nostro campionato, scende in piazza per la sua #Ucraina… -