Scherma, Coppa del Mondo 2022: fiorettisti azzurri sul podio a Il Cairo (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è arrivata la vittoria, ma l’Italia si conferma sul podio nella prova a squadre della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Il Cairo. Il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini ha chiuso al terzo posto dopo che aveva vinto nella tappa d’esordio a Parigi. La vittoria è andata agli Stati Uniti, che ha sconfitto in finale la Russia con il punteggio di 45-34. Gli americani avevano proprio gli azzurri in semifinale per 45-42 al termine di un assalto che aveva visto l’Italia toccare anche il +9 (20-11), prima di subire la rimonta degli USA. Scherma, Coppa del Mondo 2022: primo podio della carriera a Il Cairo per Davide Filippi L’Italia nella ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è arrivata la vittoria, ma l’Italia si conferma sulnella prova a squadre delladeldi fioretto maschile a Il. Il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini ha chiuso al terzo posto dopo che aveva vinto nella tappa d’esordio a Parigi. La vittoria è andata agli Stati Uniti, che ha sconfitto in finale la Russia con il punteggio di 45-34. Gli americani avevano proprio gliin semifinale per 45-42 al termine di un assalto che aveva visto l’Italia toccare anche il +9 (20-11), prima di subire la rimonta degli USA.del: primodella carriera a Ilper Davide Filippi L’Italia nella ...

