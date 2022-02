Infortunio Zakaria, Juve in ansia: le condizioni dello svizzero (Di domenica 27 febbraio 2022) Infortunio Zakaria: i problemi che hanno colpito il centrocampista svizzero tengono in ansia la Juve. Le sue condizioni La trasferta di Empoli ha sì consegnato alla Juventus tre punti d’oro ma anche un altro Infortunio in un momento davvero cruciale della stagione. Si tratta di Zakaria, che nel corso della sfida di ieri ha accusato un fastido all’adduttore nel primo tempo. Come appreso da Juventusnews24, domani mattina si sottoporrà ad accertamenti presso il J Medical per verificare l’entità dell’Infortunio. In ogni caso il giocatore salterà la trasferta di Firenze di mercoledì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022): i problemi che hanno colpito il centrocampistatengono inla. Le sueLa trasferta di Empoli ha sì consegnato allantus tre punti d’oro ma anche un altroin un momento davvero cruciale della stagione. Si tratta di, che nel corso della sfida di ieri ha accusato un fastido all’adduttore nel primo tempo. Come appreso dantusnews24, domani mattina si sottoporrà ad accertamenti presso il J Medical per verificare l’entità dell’. In ogni caso il giocatore salterà la trasferta di Firenze di mercoledì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

