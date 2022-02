Guerra Ucraina-Russia, truppe Mosca entrate a Kharkiv (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, nel nord est del Paese. Lo ha detto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, spiegando che ”un gruppo di forze speciali della Federazione Russa ha appena fatto irruzione in città attraverso Alekseevka. Per strada”. Il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, citato da ‘Kiev Independent’ ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi parlando di “pesanti combattimenti” in corso. Il ministero della Difesa russo ha riferito che 471 militari ucraini sono stati arrestati a Kharkiv nelle ultime 24 ore. In una nota il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, ledisono, la seconda città più grande dell’, nel nord est del Paese. Lo ha detto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, spiegando che ”un gruppo di forze speciali della Federazione Russa ha appena fatto irruzione in città attraverso Alekseevka. Per strada”. Il presidente dell’amministrazione statale regionale di, Oleg Sinegubov, citato da ‘Kiev Independent’ ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi parlando di “pesanti combattimenti” in corso. Il ministero della Difesa russo ha riferito che 471 militari ucraini sono stati arrestati anelle ultime 24 ore. In una nota il ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - walter_sibari : La guerra in Ucraina non viene documentata da riprese dal vivo dei conflitti. Vengono mostrate quasi solo immagini… - itradingapp : Guerra in Ucraina: come gestire i propri investimenti -