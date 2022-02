Guerra Russia-Ucraina, battaglia a 30 chilometri da Kiev: una colonna di mezzi militari del Cremilino distrutta fra le case a Bucha (Di domenica 27 febbraio 2022) Intensi combattimenti nella città di Bucha, a nord ovest di Kiev, dove si stanno fronteggiando le truppe russe e l’esercito ucraino. Nel conflitto, riferisce il Kiyv Indipendent, è stato anche colpito un edificio. Bucha si trova a circa 30 chilometri dalla capitale. Nel video diffuso sui social network dalle forze ucraine si vede una zona devastata dalla battaglia, con una lunga fila di mezzi militari del Cremlino distrutti ed edifici in macerie L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Intensi combattimenti nella città di, a nord ovest di, dove si stanno fronteggiando le truppe russe e l’esercito ucraino. Nel conflitto, riferisce il Kiyv Indipendent, è stato anche colpito un edificio.si trova a circa 30dalla capitale. Nel video diffuso sui social network dalle forze ucraine si vede una zona devastata dalla, con una lunga fila didel Cremlino distrutti ed edifici in macerie L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Sarx88 : RT @giammarcosicuro: La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, per… - Herbert403 : E' probabile che l'intenzione di Putin sia di bombardare nuclearmente una delle centrali nucleari ucraine? Ossia co… -