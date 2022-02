Guerra in Ucraina, le truppe di Mosca entrate a Kharkiv. SPECIALE TGLA7 (Di domenica 27 febbraio 2022) La Russia ha lanciato la scorsa notte un attacco su larga scala nelle principali città dell'Ucraina. SEGUI IN DIRETTA ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 febbraio 2022) La Russia ha lanciato la scorsa notte un attacco su larga scala nelle principali città dell'. SEGUI IN DIRETTA ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Lincy10415 : RT @Pontifex_it: Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in… - fracassi89 : RT @0scarDabbagno: Manifestazioni: - No green pass? rischio contagio, manganellate; - Per Ddl Zan? no contagi,tutto ok; - Studenti contro a… -