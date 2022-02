Francesco Totti rompe il silenzio sulla crisi con Ilary: “Non è la prima volta…” | Il retroscena (Di domenica 27 febbraio 2022) Francesco Totti rompe il silenzio sulla crisi con Ilary Blasi: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei campioni che rappresenta uno dei punti cardine del calcio italiano, considerato uno dei migliori giocatori di tutte le epoche calcistiche, uno dei pochi ad aver segnato circa 250 reti nella stessa squadra è lui, Francesco Totti. L’uomo è stata la promessa calcistica per moltissimi anni, di ruolo centrocampista o attaccante divenuto campione del mondo nel 2006, ha segnato 307 reti in totale della sua squadra del cuore, la Roma. Sopranominato Er Pupone ed è nato e cresciuto a Roma nel quartier di Porta Metronia. curiosità (foto web)Dalle ottime capacità tecniche, egli comincia ad ... Leggi su topicnews (Di domenica 27 febbraio 2022)ilconBlasi: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei campioni che rappresenta uno dei punti cardine del calcio italiano, considerato uno dei migliori giocatori di tutte le epoche calcistiche, uno dei pochi ad aver segnato circa 250 reti nella stessa squadra è lui,. L’uomo è stata la promessa calcistica per moltissimi anni, di ruolo centrocampista o attaccante divenuto campione del mondo nel 2006, ha segnato 307 reti in totale della sua squadra del cuore, la Roma. Sopranominato Er Pupone ed è nato e cresciuto a Roma nel quartier di Porta Metronia. curiosità (foto web)Dalle ottime capacità tecniche, egli comincia ad ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - kimochiwarui75 : RT @_leviackerwoman: Finalmente una collab tra Francesco Totti e Reiner - romarevengers : come no? deve entrare nella ot3 con Ciro e tore — per ora biagio non è interessato ad avere una relazione, per lui… -