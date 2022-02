Doc 2, parla Alice Arcuri: «Tra Cecilia e Andrea la tensione continua» (Di domenica 27 febbraio 2022) Alice Arcuri è l'attrice che è entrata nella grande famiglia di Doc Nelle tue mani all'inizio della seconda stagione, nei panni della dottoressa Cecilia Tedeschi. In vista della prossima messa in onda, l'interprete ha lanciato qualche piccola anticipazione sulla fiction di Rai1. Doc 2: parla l'attrice Alice Arcuri Dopo la cancellazione della scorsa puntata, dovuta all'esplosione della guerra in Ucraina, Doc Nelle tue mani 2 torna in onda giovedì 3 marzo 2022. L'attrice Alice Arcuri, che nella fiction di Rai1 interpreta l'infettivologa Cecilia Tedeschi, ha lanciato qualche piccola anticipazione. Intervistata dal settimanale Tv Mia, ha confermato che il suo personaggio, ai tempi dell'università, era invaghita del dottor ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022)è l'attrice che è entrata nella grande famiglia di Doc Nelle tue mani all'inizio della seconda stagione, nei panni della dottoressaTedeschi. In vista della prossima messa in onda, l'interprete ha lanciato qualche piccola anticipazione sulla fiction di Rai1. Doc 2:l'attriceDopo la cancellazione della scorsa puntata, dovuta all'esplosione della guerra in Ucraina, Doc Nelle tue mani 2 torna in onda giovedì 3 marzo 2022. L'attrice, che nella fiction di Rai1 interpreta l'infettivologaTedeschi, ha lanciato qualche piccola anticipazione. Intervistata dal settimanale Tv Mia, ha confermato che il suo personaggio, ai tempi dell'università, era invaghita del dottor ...

