Di Maio attacca Vladimir Putin: “La guerra ha nome e cognome”. Impossibile evacuare gli italiani in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) La quarta giornata di guerra in Ucraina sta per volgere al termine: in serata Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione, sollevando preoccupazioni circa gli italiani ancora bloccati nel Paese. Stando alle ultime notizie, si continua a combattere e le sirene risuonano a Kiev. C’è attesa per l’annunciato incontro tra delegati di Russia e Ucraina vicino al confine bielorusso: Zelensky è scettico, ma il mondo spera che le che parti possano avvicinarsi, specie dopo le minacce a sfondo nucleare di Vladimir Putin. Luigi Di Maio contro Putin: “È lui l’aggressore“ Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio è intervenuto durante la puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Qui, ha fatto il punto della situazione, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) La quarta giornata diinsta per volgere al termine: in serata Luigi Diha fatto il punto della situazione, sollevando preoccupazioni circa gliancora bloccati nel Paese. Stando alle ultime notizie, si continua a combattere e le sirene risuonano a Kiev. C’è attesa per l’annunciato incontro tra delegati di Russia evicino al confine bielorusso: Zelensky è scettico, ma il mondo spera che le che parti possano avvicinarsi, specie dopo le minacce a sfondo nucleare di. Luigi Dicontro: “È lui l’aggressore“ Il Ministro degli Esteri Luigi diè intervenuto durante la puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Qui, ha fatto il punto della situazione, ...

