Davide Silvestri promette vendetta a Soleil | “La pagherà | la umilierò”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Durissimo scontro tra, il quale ha promesso davanti alle telecamere che la farà pagare cara alla sua coinquilina A dividerci dall’attesissima finale restano soltanto tre settimane, durante le quali tutti i concorrenti rimasti in gioco cercheranno di resistere all’insidia delle nomination. Per il momento ci sono soltanto due gieffine che hanno la certezza di essere finaliste, ovvero Delia Duran e Lulù Selassié.(Instagram)L’ultimo personaggio in ordine cronologico che è stato costretto ad abbandonare la casa è Kabir Bedi, celebre attore indiano che ha spopolato in Italia grazie all’interpretazione del personaggio di “Sandokan”. Nella medesima puntata ha lasciato l’abitazione di Cinecittà anche un altro concorrente, vale a dire Alex Belli. Il marito di Delia infatti, ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : Davide Silvestri: `Ho capito Lulù`/ `É un mondo a parte, sensibile e particolare` #DavideSilvestri… - reactvideosarch : davide silvestri seduto accappatoio rosso muove testa balla ritmo musica divertito solo tavolino tavolo braccia inc… - reactvideosarch : davide silvestri ironico fissa destra e sinistra sguardo occhi sgranati barù gherardo gaetani jessica selassié cuci… - reactvideosarch : davide silvestri confuso non capisce sospettoso incredulo grande fratello vip gfvip6 reaction video - reactvideosarch : basta! uscite di qua dentro! giucas casella schizzato scherza urla barù gherardo gaetani davide silvestri sauna cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

e Lulù Selassiè convivono nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dallo scorso settembre. I due non hanno mai avuto scontri diretti, ma diverse incomprensioni che li hanno portati ...Ora la Sorge ha perso due 'pezzi' importanti in questa sua avventura : Katia Ricciarelli e. Katia, come sappiamo, è stata eliminata, mentre con, la frattura sembra ...Sin da quando Barù ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è rimasta da subito colpita, non nascondendo mai un palese interesse per lui. Ieri, gli autori del GF Vip, hanno or ...Intanto il web è come sempre diviso in due parti, chi schierato dalla parte di Soleil e chi da quella di Davide Se c’è una cosa vera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, fin dall’inizio del ...