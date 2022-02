Carabinieri, due suicidi in poche ore, Zetti (Nsc): «Strage silenziosa, occorrono provvedimenti» (Di domenica 27 febbraio 2022) «Non facciamo in tempo a piangere il collega che stamani si è tolto la vita a Ravenna, che ci giunge notizia di un altro militare in forza presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Noci, che si è tolto la vita. I suicidi tra gli uomini in divisa stanno assumendo i contorni di una Strage silenziosa che non può né deve più essere taciuta». Lo rende noto Massimiliano Zetti Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. «Lo scorso anno abbiamo contato 23 suicidi solo nell’Arma dei Carabinieri. È inaccettabile che una situazione del genere resti nel silenzio e non vengano presi provvedimenti. È da diverso tempo – spiega Zetti – che chiediamo al Comando Generale di organizzare un tavolo sulla questione, ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 27 febbraio 2022) «Non facciamo in tempo a piangere il collega che stamani si è tolto la vita a Ravenna, che ci giunge notizia di un altro militare in forza presso la stazione deiForestali di Noci, che si è tolto la vita. Itra gli uomini in divisa stanno assumendo i contorni di unache non può né deve più essere taciuta». Lo rende noto MassimilianoSegretario Generale del Nuovo SindacatoNSC. «Lo scorso anno abbiamo contato 23solo nell’Arma dei. È inaccettabile che una situazione del genere resti nel silenzio e non vengano presi. È da diverso tempo – spiega– che chiediamo al Comando Generale di organizzare un tavolo sulla questione, ...

