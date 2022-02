ATP Santiago 2022 | Sebastian Baez e Pedro Martinez si giocano il titolo in Cile

(Di domenica 27 febbraio 2022) Niente rematch della finale di Cordoba nell’ATP didel. A giocarsi ilsaranno l’argentino: per entrambi potrebbe essere la prima affermazione della loro carriera. Per il giovane argentino arriva la prima finale della sua carriera nel circuito maggiore, confermando i notevoli passi avanti degli ultimi mesi. Un match intenso contro Albert Ramos-Vinolas, conclusosi soltanto al terzo set dove è venuta a galla la maggior freschezza atletica del numero 78 al mondo dopo due ore e mezza. Non è bastato invece il supporto del pubblico ad Alejandro Tabilo, sconfitto dain una maniera analoga al ko con Ramos-Vinolas in terra argentina: il padrone di casa ha vinto il primo set ed era 3-0 nel secondo, ma ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : Dalle 20.00 su @SuperTennisTv vi racconto in diretta le due semifinali del torneo ATP 250 di Santiago del Chile: -… - livetennisit : ATP 500 Acapulco e Dubai e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio delle Finali e Semifinali (Santiago) – LI… - infoitsport : ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 5. Nadal batte nuovamente Medvedev. Sarà… - Ubitennis : ATP Santiago: Ramos-Vinolas e Tabilo avanzano verso un altro duello in finale - zazoomblog : Atp Santiago 2022: il montepremi e il prize money - #Santiago #2022: #montepremi #prize -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Santiago

RISULTATI2022 (10 FEBBRAIO) Baez (Arg) b. Monteiro (Bra) 7 - 5 3 - 6 6 - 4 Ramos (Spa) b. Bagnis (Arg) 7 - 5 6 - 2 Martinez (Spa) b. Hanfmann (Ger) 6 - 2 6 - 2 Tabilo (Chi) b. ...PROGRAMMA2502022 (SABATO 26 FEBBRAIO) non prima delle ore 09.00 - (1) Matos/Meligeni Rodrigues vs (3) Goransson/Lammons non prima delle ore 12.00 - (7) Baez vs Ramos - Vinolas a ...Niente rematch della finale di Cordoba nell’ATP di Santiago del Cile. A giocarsi il titolo saranno l’argentino Sebastian Baez e Pedro Martinez: per entrambi potrebbe essere la prima affermazione della ...Si “consola” il russo con il pensiero che da lunedì sarà il ventisettimo numero 1 della classifica ATP nella storia, mentre continua l’inizio di stagione da sogno di Rafa, il migliore della sua ...