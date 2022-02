Atelier Sophie 2 è ora disponibile: ecco il trailer di lancio! (Di domenica 27 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Koei Tecmo e GUST hanno divulgato il trailer di lancio di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, sequel diretto del capitolo del 2015 Annunciato durante il Tokyo Game Show 2021, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è il secondo sequel ufficiale della serie di GUST, dopo gli ottimi due Atelier Ryza e Atelier Ryza 2. disponibile da venerdì 25 (sì, non è uscito solo Elden Ring) su PC, PS4 e Nintendo Switch, il titolo si pone come seguito del primo Atelier Sophie uscito nel 2015 e facente parte della trilogia del Mistero. Dopo aver lasciato Kirchen Bell, la città natale di Sophie, la ragazza e la sua compagna di avventure Plachta scoprono ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Koei Tecmo e GUST hanno divulgato ildi lancio di2: The Alchemist of the Mysterious Dream, sequel diretto del capitolo del 2015 Annunciato durante il Tokyo Game Show 2021,2: The Alchemist of the Mysterious Dream è il secondo sequel ufficiale della serie di GUST, dopo gli ottimi dueRyza eRyza 2.da venerdì 25 (sì, non è uscito solo Elden Ring) su PC, PS4 e Nintendo Switch, il titolo si pone come seguito del primouscito nel 2015 e facente parte della trilogia del Mistero. Dopo aver lasciato Kirchen Bell, la città natale di, la ragazza e la sua compagna di avventure Plachta scoprono ...

