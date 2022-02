Ascolti TV 26 febbraio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di domenica 27 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, sabato 26 febbraio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Affari tuoi formato famiglia (Rai 1), F.B.I. (Rai 2), Insider (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con C’è posta per te (Canale 5), Spie sotto copertura (Italia 1) e Quantum of Solace (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 26 febbraio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 27 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, sabato 26? Sui canali Rai,, sono andati in onda Affari tuoi formato famiglia (Rai 1), F.B.I. (Rai 2), Insider (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con C’è posta per te (Canale 5), Spie sotto copertura (Italia 1) e Quantum of Solace (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di26, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Impossible replica seconda e ultima puntata e ascolti 23 febbraio. Dove vederlo in streaming e in tv - ParliamoDiNews : Come sono andati gli ascolti tv venerdì 25 febbraio 2022 #AccessPrimeTime #Audience #Auditel #Canale5… - infoitcultura : Love is in the air: il mio commento degli ascolti settimanali (21-25 febbraio) - TvSocialBlog : #AscoltiTv: Fosca vince col 15.7% mentre fa flop Montalbano in replica (13.8%). Bene Pomeriggio5 (2mln - 15%) ?? - infoitcultura : Ascolti tv ieri, mercoledì 23 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? -