Vlahovic | «Un singolo non può uscire senza squadra È merito della squadra»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn ha parlato, Dusan, dopo aver fatto il fenomeno contro l’Empoli e sigillato la prima doppietta in bianconero. QUANTO E’ IMPORTANTE LA VITTORIA «Tanto perché venivamo da due pareggi ed era importantissimo vincere oggi. Siamo contenti, testa alla prossima partita». SI E’ PRESO LA JUVE «No, perché unnon può. E’ tutto. Solo se siamo uniti possiamo ottenere i risultati». COME HA VISSUTO QUESTE SETTIMANE «Non ero abituato a tutto questo ma con la testa giusta, la calma, il lavoro e la determinazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, la società mi stanno aiutando tanto e io li ringrazio di nuovo. Spero di continuare così». SCUDETTO ...

EMPOLI - Dusanè stato l'autentico protagonista per la Juve nella trasferta di Empoli . L'attaccante serbo,... Unnon può mai venir fuori senza la squadra. Se siamo compatti possiamo ...Infine, un ultimo giudizio all'impatto disul mondo bianconero: 'E' arrivato come se fosse ... In Allegri viene lasciato tanto l'estro al...Le parole dell'attaccante bianconero al termine della sfida vinta contro l'Empoli: "L'incontro con la Fiorentina? Sensazioni miste" ...Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l'Empoli: "Partita determinante? Sicuramente i punti pesano tanto perché veniamo da due pareggi ed er ...