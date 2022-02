Virtus Francavilla-Palermo, i rosa cercano il bis: Baldini suona la carica (Di sabato 26 febbraio 2022) La sfida tra Virtus Francavilla e Palermo è in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Nuovarredo Arena": mister Silvio Baldini suona la carica Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) La sfida traè in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Nuovarredo Arena": mister Silviola

Advertising

Mediagol : Virtus Francavilla-Palermo, i rosa cercano il bis: Baldini suona la carica - CFNFMCalcio : RT @Palermofficial: ?? I convocati per Virtus Francavilla-Palermo ?? - zazoomblog : Virtus Francavilla-Palermo streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C - #Virtus #Francavilla-P… - palermo24h : Palermo i convocati per la Virtus Francavilla - zazoomblog : Virtus Francavilla-Palermo i convocati di Baldini: out Crivello. L’elenco completo - #Virtus #Francavilla-Palermo… -