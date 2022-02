Ucraina-Russia, Anonymous e la cyber-guerra contro Mosca (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Anonymous in guerra al fianco dell’Ucraina contro la Russia. Il collettivo ha assunto una posizione pro-Kiev nel conflitto innescato dall’invasione russa e ha annunciato il proprio intervento con una serie di tweet pubblicati su vari profili riconducibili al movimento. “Hacker di tutto il mondo: prendete di mira la Russia nel nome di Anonymous: fategli sapere che non perdoniamo e non dimentichiamo”, si legge in uno dei tweet che invocano l’intervento di hacker da ogni parte del pianeta. La principale azione rivendicata da Anonymous nelle ultime ore è l’attacco al sito web del ministero della Difesa russo. L’attacco, secondo analisti cyber, avrebbe fatto scattare le difese a disposizione di Mosca in ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –inal fianco dell’la. Il collettivo ha assunto una posizione pro-Kiev nel conflitto innescato dall’invasione russa e ha annunciato il proprio intervento con una serie di tweet pubblicati su vari profili riconducibili al movimento. “Hacker di tutto il mondo: prendete di mira lanel nome di: fategli sapere che non perdoniamo e non dimentichiamo”, si legge in uno dei tweet che invocano l’intervento di hacker da ogni parte del pianeta. La principale azione rivendicata danelle ultime ore è l’attacco al sito web del ministero della Difesa russo. L’attacco, secondo analisti, avrebbe fatto scattare le difese a disposizione diin ...

Advertising

martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - nortropp : RT @vfeltri: Se l’Ucraina non si arrende e non tratta la pace sarà annientata. La Russia ha una potenza militare in grado di farla a pezzi.… - jjterza73 : @Marco_dreams No.Questo è opportunismo -