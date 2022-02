Ucraina, 100mila rifugiati sono già entrati in Polonia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – sono già 100mila gli ucraini che, dall’inizio dell’invasione russa giovedì hanno lasciato il loro Paese per entrare in Polonia, che ha aperto le frontiere ai profughi, ha reso noto il ministero degli Interni a Varsavia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –giàgli ucraini che, dall’inizio dell’invasione russa giovedì hanno lasciato il loro Paese per entrare in, che ha aperto le frontiere ai profughi, ha reso noto il ministero degli Interni a Varsavia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

