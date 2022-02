Studente morto a New York, in centinaia a funerali (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando la bara di colore chiaro e’ stata portata all’esterno della chiesa, la pioggia ha smesso di cadere e in cielo sono stati lanciati palloncini bianchi. Un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo saluto a Claudio Mandia, il diciassettenne di Battipaglia (Salerno) trovato senza vita, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, in un college di New York la scorsa settimana. centinaia le persone, tra familiari, amici, compagni di scuola, i sindaci di Battipaglia e di Eboli, che, questa mattina, hanno partecipato alla cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia mentre al palazzo del Comune le bandiere sono esposte a mezz’asta. “Gli interrogativi che si creano in questo momento, anche nel cuore di un prete, sono veramente tanti. Signore ma perche’? Se a noi muore un genitore, noi siamo orfani. Se ci muore un coniuge, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando la bara di colore chiaro e’ stata portata all’esterno della chiesa, la pioggia ha smesso di cadere e in cielo sono stati lanciati palloncini bianchi. Un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo saluto a Claudio Mandia, il diciassettenne di Battipaglia (Salerno) trovato senza vita, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, in un college di Newla scorsa settimana.le persone, tra familiari, amici, compagni di scuola, i sindaci di Battipaglia e di Eboli, che, questa mattina, hanno partecipato alla cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia mentre al palazzo del Comune le bandiere sono esposte a mezz’asta. “Gli interrogativi che si creano in questo momento, anche nel cuore di un prete, sono veramente tanti. Signore ma perche’? Se a noi muore un genitore, noi siamo orfani. Se ci muore un coniuge, ...

