Scala | Gergiev tace ma dice no agli Usa

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il maestro non condanna l'invasione in Ucraina, così non potrà dirigere il 5. A rischio le repliche della Dama di Picche

...principale azienda russa di car sharing (non era male farlo già qualche tempo fa?) Il sindaco di Milano Sala chiede al Maestro russodi condannare l'invasione, altrimenti il teatro alla...Il maestro non condanna l'invasione in Ucraina, così non potrà dirigere il 5Milano - Non si aspettava l’accelerazione così veloce dell’intervento russo in Ucraina Evgeny Utkin, giornalista italo russo di lungo corso: 'Non pensavo a una escalation in così poco tempo. Da notare ...Con l'aut aut al direttore d'orchestra Valery Gergiev posto dalla Scala, dalla Filarmonica di Monaco e della Carnegie Hall di New York, anche la cultura entra nel pacchetto delle sanzioni contro il Cr ...