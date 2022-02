Plusvalenze, la Procura della FIGC indaga anche sull’Inter (Di sabato 26 febbraio 2022) Indagine Plusvalenze anche contro l’Inter Dopo aver chiuso il filone di indagine che riguardava undici club, la Procura della FIGC ha aperto una nuova indagine che in questo caso coinvolge l’Inter. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. “L’indagine della Procura di Milano sul club nerazzurro riguarda gli accertamenti su Plusvalenze relative a due annualità, 2017/18 e 2018/19. I nerazzurri hanno incassato circa 90 milioni di euro dal mercato in Plusvalenze nei bilanci 2017/18 e 2018/19, quelli su cui la Procura ha aperto una indagine nei confronti di ignoti con l’ipotesi di reato che «riguarda il delitto di false comunicazioni sociali». Nessuno è stato al momento iscritto nel registro degli ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Indaginecontro l’Inter Dopo aver chiuso il filone di indagine che riguardava undici club, laha aperto una nuova indagine che in questo caso coinvolge l’Inter. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. “L’indaginedi Milano sul club nerazzurro riguarda gli accertamenti surelative a due annualità, 2017/18 e 2018/19. I nerazzurri hanno incassato circa 90 milioni di euro dal mercato innei bilanci 2017/18 e 2018/19, quelli su cui laha aperto una indagine nei confronti di ignoti con l’ipotesi di reato che «riguarda il delitto di false comunicazioni sociali». Nessuno è stato al momento iscritto nel registro degli ...

