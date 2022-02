Pietra contro pullman Benevento, Mastella: “Vile atto di teppismo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Esprimo la mia ferma condanna, senza mezzi termini, per il Vile atto di teppismo ai danni del pullman del Benevento Calcio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista e alla tenuta del parabrezza non ci sono state gravi conseguenze”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta quanto accaduto lungo l’autostrada E45 all’altezza di Todi, dove il pullman del Benevento calcio è stato colpito da un sasso che ha sfondato la parte superiore del grande parabrezza. “Tutta la mia solidarietà – rimarca Mastella – al presidente Oreste Vigorito, all’allenatore Fabio Caserta, al suo staff, ai calciatori e agli addetti presenti sul mezzo. Mi auguro che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Esprimo la mia ferma condanna, senza mezzi termini, per ildiai danni deldelCalcio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista e alla tenuta del parabrezza non ci sono state gravi conseguenze”. Così il sindaco di, Clementecommenta quanto accaduto lungo l’autostrada E45 all’altezza di Todi, dove ildelcalcio è stato colpito da un sasso che ha sfondato la parte superiore del grande parabrezza. “Tutta la mia solidarietà – rimarca– al presidente Oreste Vigorito, all’allenatore Fabio Caserta, al suo staff, ai calciatori e agli addetti presenti sul mezzo. Mi auguro che ...

