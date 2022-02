Nedved: «Oggi è difficile parlare di calcio. Sono uno dell’Est, sono vicino all’Ucraina, sono cresciuto lì» (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel pre-partita di Empoli-Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato il vice presidente Juve Pavel Nedved. “Devo ammettere che Oggi mi viene difficile a parlare di calcio. Quello che sta accadendo in Ucraina è molto forte. Io sono uno dell’Est e sento la vicinanza con la gente dell’Ucraina. sono cresciuto lì, nessuno merita le sofferenze. Nessuna vuole la guerra, nessuno”. Sulla partita: “Credo che non sia una partita importante. E’ una partita decisiva per il nostro cammino in campionato. E’ normale che in questo periodo, come al solito ogni anno, ci sono le partite decisive. E questa è una partita decisiva”. Il post ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel pre-partita di Empoli-Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato il vice presidente Juve Pavel. “Devo ammettere chemi vienedi. Quello che sta accadendo in Ucraina è molto forte. Iounoe sento la vicinanza con la gente dell’Ucraina.lì, nessuno merita le sofferenze. Nessuna vuole la guerra, nessuno”. Sulla partita: “Credo che non sia una partita importante. E’ una partita decisiva per il nostro cammino in campionato. E’ normale che in questo periodo, come al solito ogni anno, cile partite decisive. E questa è una partita decisiva”. Il post ...

