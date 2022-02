Advertising

forzearmatenews : Molesta i passanti e aggredisce i poliziotti. Arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Molesta passanti

La Milano

...20 in piazza Matteotti a Como per la segnalazione di un giovane seminudo che infastidiva i.dunque denunciato per non aver rispettato il provvedimento e sanzionato per ubriachezza, ...... aveva iniziato a urlare proferendo frasi prive di senso compiuto nei confronti dei, ...e senza fissa dimora è stato denunciato per getto pericoloso di cose e sanzionato per ubriachezza*Il golpe rosso* di Vincenzo D’Anna* Paolo Cirino Pomicino è stato per decenni al centro del mondo politico italiano.Di Giuseppe Messina È la domanda che da ieri, con l’inizio dell’operazione militare, chi non segue costantemente la politica ...