LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA | nove uomini davanti | a 30? il gruppo dei big

(Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Tratto di pavé di Haaghoeck: due chilometri con anche un po’ di pendenza. 15.14 Problemi alla sella per Peter Sagan! La sfortuna si accanisce anche sul tre volte campione del mondo. 15.13 La corsa affronta ora uno dei muri più semplici da affrontare: Biesestraat (820 m al 3,8%). 15.11 40 chilometri al traguardo! 15.10 A TERRA GAVIRIA! Il velocista colombiano ha avuto la peggio in questa caduta e si tocca la clavicola. Brutti segnali per il corridore della UAE-Emirates. 15.09 Si portaanche la Bora-Hansgrohe con Nils Politt. 15.08 Foratura per Campenaerts! Sfortunatissimo il belga che aveva già forato ed era caduto in precedenza. 15.06 Non c’è un attimo di tregua, corsa apertissima per ogni tipo di scenario come al solito in Belgio! 15.04 Fusione tra i due gruppi al comando: adesso ...