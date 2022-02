Le pagelle di Salernitana-Bologna | Zortea | indemoniato | entra e riprende il Bologna Coulibaly | gigante onnipresente

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sepe 6: incolpevole in occasione dell'1-0 di Arnautovic. Non si ricordano particolari sue parate nell'intero match dell'Arechi. Merito dei compagni o demeriti del?Mazzocchi 7: partita super...

Advertising

infoitsport : PAGELLE - Salernitana-Bologna 1-1: voti, tabellino, ammonizioni e gol - infoitsport : Le pagelle della Salernitana - Letale amnesia della difesa, Zortea la riacciuffa - infoitsport : Salernitana, le pagelle di CM: Lassana trattoreggia, che ingresso Zortea! - Nutizieri : Salernitana-Bologna, le pagelle dei rossoblù: tutti per uno, uno per tutti - Pall_Gonfiato : #SerieA, #SalernitanaBologna 1-1: le #pagelle dei granata -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Salernitana

Commenta per primo- Bologna 1 - 1 Sepe 6: sul gol è esente da colpe. Attento nelle uscite, guarda il tiro di Sansone finire sull'incrocio. Mazzocchi 7: parte forte con una gran discesa a destra. Al 25' ...Commenta per primo- Bologna 1 - 1 Skorupski 6,5: poco impegnato fino all'1 - 1, sul quale la deviazione di Soumaoro lo mette probabilmente fuori causa. Nel finale disinnesca una punizione pericolosa di ...Salernitana-Bologna, le pagelle dei rossoblù Skorupski 6,5: reattivo sul tiro in spaccata di Djuric, bravo a respingere gli attacchi aerei degli avversari, spettacolare sulla punizione di Mazzocchi.Tempo di Lettura: < 1 minuto Oltre che sull’account Instagram ufficiale di Zerocinquantuno, le immagini più belle del match tra Salernitana e Bologna sono disponibili in alta definizione nella Gallery ...