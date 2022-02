L’ambulanza non passa? Il Comune realizza tratto di strada sopra il centro storico (Di sabato 26 febbraio 2022) Ranzanico. La variante di Via Papa Giovanni XXIII è uno degli interventi più attesi a Ranzanico, perchè una volta ultimata risolverà l’annosa questione della strettoia del centro storico, a pochi metri dal palazzo comunale, che da anni sta alimentando il malumore dei residenti. Il problema sta nell’imbocco di Via Gandino, che è particolarmente stretto e ciò rende impossibile il passaggio di ambulanze, automezzi dei Vigili del Fuoco e persino ai carri funebri. Negli anni scorsi era stata evidenziata su alcuni organi di stampa e sui social la difficile situazione di un signore con seri problemi di salute che lo costringevano a dover essere trasportato in ospedale con una certa frequenza. La sua abitazione era però in fondo alla strada, quindi nel punto più lontano dalla piazza del Municipio; il fatto che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Ranzanico. La variante di Via Papa Giovanni XXIII è uno degli interventi più attesi a Ranzanico, perchè una volta ultimata risolverà l’annosa questione della strettoia del, a pochi metri dal palazzo comunale, che da anni sta alimentando il malumore dei residenti. Il problema sta nell’imbocco di Via Gandino, che è particolarmente stretto e ciò rende impossibile ilggio di ambulanze, automezzi dei Vigili del Fuoco e persino ai carri funebri. Negli anni scorsi era stata evidenziata su alcuni organi di stampa e sui social la difficile situazione di un signore con seri problemi di salute che lo costringevano a dover essere trasportato in ospedale con una certa frequenza. La sua abitazione era però in fondo alla, quindi nel punto più lontano dalla piazza del Municipio; il fatto che ...

