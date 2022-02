Jim Ross | “La WWE dovrebbe rischiare di più”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 26 febbraio 2022) Parlando ad Ask JR Live, Jimha speso due parole sullo stato attuale del prodotto WWE.ha affermato che per lui il prodotto è stagnante, a causa, fra le altre cose, della mancanza di talenti più giovani negli show principali: “Penso, come tante persone, che la WWE sia un po’ stagnante al momento. Hanno bisogno di qualcosa che rinfreschi le cose, di qualche sorpresa. Devono, dare opportunità a gente nuova che credano possa diventare una star“. I consigli di JR JR continua: “Se manchi quell’obiettivo solo di poco, hai comunque una mano fantastica da giocarti. Nasce tutto da chi sta in cima. Chi comanda? Inizia tutto da lì, e si tratta di qualcosa di talmente soggettivo che naturalmente non farai sempre centro. In effetti, probabilmente mancherai più volte di quando ci prenderai. Nell’era Attitude siamo ...