Guida Tv domenica 27 febbraio 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Cosa c'è stasera in tv? La Guida Tv di domenica 27 febbraio parte con i primi 9 canali per poi proseguire con i programmi divisi per temi tra Serie Tv, Film e intrattenimento. Su Rai 1 ultimo appuntamento con la nuova stagione de L'Amica Geniale Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, su Rai 3 Che Tempo Che Fa, Non é L'Arena su La7, su Canale 5 Checco Zalone. Rai 118:45 L'Eredità 20:00 Tg120.35 Soliti Ignoti21:25 L'Amica Geniale 3×07-08 1a Tv 23:40 Speciale Tg 1 Rai 218:30 90° minuto 19:40 NCIS 16×09 20:30 Tg221:05 The Rookie 4×08 1a Tv21:50 CSI Vegas 1×08 1a Tv 22:35 domenica Sportiva Rai 319:00 Tg3 19:30 Tg Regione20:00 Che Tempo Che Fa23:30 TgR/Tg3 + Mondo Canale 518.45 Avanti un altro 20:00 Tg 5 20:35 Paperissima21:15 Sole a CatinelleEnorme successo di pubblico per il terzo, esilarante film con Checco Zalone. Un ...

